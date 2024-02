James S. Henry, el economista, abogado y periodista escribió una columna para la revista Forbes en 2011. Esta se tituló The Other September 11, en español “El otro 11 de septiembre”, y se publicó justo a diez años de la caída de las torres gemelas. En el escrito, Henry contó cómo vivió el golpe de Estado en Chile, junto a Sebastián Piñera. En ese entonces eran compañeros de universidad, cuando el ex mandatario se encontraba cursando un doctorado en Harvard, Estados Unidos.

“Recuerdo con gran claridad el golpe de Estado en Chile para 1973. En ese entonces asistía a un curso de economía para graduados en la Universidad de Harvard, que era dictado por uno de los discípulos del profesor de la Universidad de Chicago, Milton Friedman”, inicia relatando el periodista.

“Uno de mis compañeros de estudios era Sebastián Piñera, miembro de una de las familias más antiguas de Chile y futuro millonario, propietario de la línea aérea LAN y, desde diciembre de 2009, presidente de Chile”, prosigue el texto citado por Interferencia.

“Durante la clase de ese día, Sebastián obtuvo de alguna manera la noticia de que el presidente Salvador Allende había sido derrocado. Estaba jubiloso: ‘¡Ganamos!’, gritaba”, narra James. Por otro lado, el fallecido presidente recordaba los hechos de otra forma. Esto según lo expresó en una entrevista en Mega en 2023 por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Tal vez te interese leer: "Ojala el otro año me vuelvan a invitar": Naya Fácil revela el vestido que hubiera usado en la Gala de Viña

La versión de Sebastián Piñera

Según reveló el otrora mandatario, se enteró de lo que sucedía en Chile a través de la televisión. “Junto con ver la televisión, llamaba a mi polola, Cecilia Morel, y no podía comunicarme con ella, las líneas estaban cortadas. Muy tarde por la noche, como a las 01:00 AM, logré comunicarme con ella… y una cosa impulsiva… instinto, lo primero que le dije fue ‘casémonos’”, aseguró.

“Fíjese usted que yo en mi vida, muchas de las decisiones importantes las he tomado con base a la intuición, lo que uno siente acá adentro… y yo sentí en ese minuto ese impulso, y de hecho fue lo primero que le dije y me sorprendió que la respuesta de ella fue ‘sí, casémonos’”, aseveró.