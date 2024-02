Si bien este fin de semana Colo Colo perdió su invicto de este año al caer por la cuenta mínima ante O'Higgins en la segunda fecha del Campeonato Nacional, los dirigidos por Jorge Almirón venían dejando muy buenas sensaciones en su juego, sobre todo con la incorporación de los refuerzos para esta temporada.

En definitiva fueron tres los nuevos refuerzos que llegaron este año al cacique, uno de ellos fue el esperado regreso de Arturo Vidal, el segundo fue la llegada de Lucas Cepeda y finalmente el arribo de Guillermo Paiva, quienes poco a poco y a medida que suman partidos van mostrando sus habilidades en el terreno de juego.

Por otro lado, fue el mismo Jorge Almirón quien señaló que no se cierra a la llegada de nuevos refuerzos en Colo Colo, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes aún no termina en nuestro país. Y es precisamente en ese sentido que un ex jugador albo, quien además fue una de las ventas más caras del club, mira con buenos ojos volver al estadio monumental.

Según información entregada por En Cancha, este sería el caso de Claudio Baeza, quien incluso estaría coqueteando con los albos para su posible regreso, tal como lo hizo Arturo Vidal este año. "Siempre está la intención. Si me quieren en algún momento es muy difícil que les diga que no. Tengo contrato hasta final de este año, hasta diciembre, y siempre voy a querer volver".

Por ahora sólo queda ver si Colo Colo entregará nuevas novedades en cuanto a su plantilla, ya que según las bases del Campeonato Nacional, el mercado de fichajes finaliza el próximo 8 de marzo a las 23:59 horas. Por lo que aún tienen bastante tiempo en caso de querer sumar nuevos refuerzos de cara a esta temporada, donde cabe recordar que el principal objetivo es tener un papel protagonista en la Copa Libertadores.