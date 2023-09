¿Es Colo Colo? Caszely revela de qué club era hincha Pinochet

A 50 años del Golpe de Estado de 1973, Carlos Caszely recordó cómo fue vivir aquellos tiempos de dictadura, pues vivió de cerca todas las atrocidades de la época. Entre otras cosas, el exdelantero también aclaró si Colo Colo era o no el equipo por el que hinchaba Pinochet.

Respecto a su relación con el dictador, Caszely afirmó en diario La Segunda que "siempre hablábamos. Después me encontré con un milico que era general y colocolino, y me dijo que Pinochet me tenía mucho respeto porque yo hablaba las cosas de frente. Nunca me escondí".

Luego aclaró las dudas sobre el equipo en cuestión. "Las veces que hablé con él (Augusto Pinochet) era más de Iquique y de Wanderers que de Colo Colo. Lo que pasa es que todos los presidentes dicen ser del Colo para tener la barra. Bueno, y la mayoría de los dictadores tratan de ser del equipo más popular para tener un poco más de arraigo", sentenció.

Luego, relató cómo asimiló el bombardeo de La Moneda mientras esperaba el importante duelo ante la Unión Soviética valido por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Alemania 1974.

"Nos dijeron que estaban bombardeando La Moneda y yo pregunté quién. ¿Los argentinos, los brasileños, los peruanos? Es que era algo que nunca habíamos visto. ¿Un bombardeo entre los mismos chilenos? Hasta el día de hoy no me lo puedo explicar", aseguró.

Es así como uno de los mejores delanteros en la historia de nuestro país, y uno de los grandes detractores de la dictadura militar, aclaró el equipo favorito de Augusto Pinochet.