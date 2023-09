Desde que se lesionó ante Colombia y pasó por el quirófano, Arturo Vidal comenzó un periodo de recuperación que se podría extender hasta por tres meses. Eso sí, el volante chileno decidió realizar al menos la pimera parte del trabajo en Chile, pero sin su pareja Sonia Isaza.

Las Fiestas Patrias coincidieron con el inicio de la recuperación de Arturo Vidal y el jugador de A. Paranaense se vio rodeado de su familia y amigos, pero sin la modelo colombiana con la que mantiene una relación en Brasil.

¿Por qué Sonia Isaza no ha venido a Chile para acompañar al "King?

Fue la propia novia del futbolista chileno que contó los motivos a través de su cuenta de Instagram: “me han preguntado mucho esto. No estoy en Chile porque no quiera, sino porque no puedo. Estoy con la renovación de mi visa y me dieron una cita que fue el 6 de septiembre", indicó de entrada.

"Para hacer el trámite se entrega el pasaporte y sin pasaporte no puedo viajar. He estado un poco triste por eso, porque quisiera estar ahí con él, cuidándolo y consintiéndolo como se lo merece, porque lo amo y lo extraño, pero esa es la razón por la cual no estoy en Chile”, comentó Sonia Isaza.

¿Y si Arturo Vidal se radica en Chile?

“Si Arturo se fuera a vivir a Chile… Si él me quiere llevar con él, yo feliz voy. Obviamente yo estoy donde él esté", complementó la colombiana que cuenta con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram.

¿Cuándo volverá Arturo Vidal a las canchas?

Por ahora Arturo Vidal estará al menos tres meses fuera de las canchas a contar del día en que se operó. Eso sí, los expertos admiten que el "Rey" podría volver antes de lo indicado de acuerdo a la fortaleza que ha mantenido en las recuperaciones a lo largo de su carrera.