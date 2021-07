Colo-Colo explicó la situación de Maximiliano Falcón

Colo-Colo lanzó un comunicado de prensa, y que durante horas de esta tarde, los albos dieron a conocer a los 19 jugadores citados para el encuentro frente a Santiago Wanderers válido por la 13° fecha del Campeonato Nacional.

Sorpresa generó en la hinchada colocololina la ausencia de Maximiliano Falcón en la nómina de jugadores de Colo Colo que tendrá a disposición el técnico Gustavo Quinteros para el partido de este jueves ante Santiago Wanderers. El defensa no viene siendo titular y perdió el puesto con el trasandino Emiliano Amor.

A partir de esto, el club albo emitió un comunicado detallando que el defensor charrúa no fue considerado debido a que "presentó una molestia muscular".

Algunos rumores vinculaban al peluca con Nacional de Uruguay: "Mi representante habló con Nacional, a mí no me llamaron. Como hubo rumores, él se encargó de eso y me dijo que habían conversado, que era cierto. Es un club donde me formé, conozco al técnico, sería una linda oportunidad pero para jugar. Acá estoy contento, pero necesito jugar".

La programación de la fecha 13 del Campeonato Nacional

MARTES 27 DE JULIO

Audax Italiano vs Everton | 19:00 | El Teniente

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

Cobresal vs Deportes Melipilla | 11:00 | El Cobre

Unión Española vs Huachipato | 15:30 | Santa Laura

O'Higgins vs Curicó Unido | 18:00 | El Teniente

Unión La Calera vs Palestino | 20:30 | Nicolás Chahuán

JUEVES 29 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica | 12:30 | Calvo y Bascuñán

Santiago Wanderers vs Colo Colo | 15:00 | Elías Figueroa

Universidad de Chile vs Ñublense | 19:00 | El Teniente

Libre: Deportes La Serena.