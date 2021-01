Un 9 de septiembre de 2001, fue la última vez que los azules vencieron a Colo-Colo en el Monumental, el triunfo fue por tres goles a dos.

Carlos Garrido fue el héroe de aquella jornada en Pedreros, Garrido marcó el definitivo 2-3 con un remate desde fuerda del área.

El defensa estuvo atento al último superclásico y analizó la jugada desperdiciada por Jimmy Martínez y luego por Ángelo Henríquez, Garrido fue enfático en señalar que “ahí se refleja el temor y de lo que es la U hoy en día. La falta de personalidad y de carácter de algunos jugadores es notoria y se refleja en esa jugada de Jimmy Martínez que, a todas luces, no quiso rematar por miedo”.

Sobre el gol convertido el 2001 y la relación con la actualidad, el retirado jugador sentenció que “Le pegué con la izquierda y menos hábil. Es cosa de tener el carácter, si no me hubiese atrevido a hacerlo no pasaba nada, pero en el juego hay que tomar decisiones y atreverse y yo la tuve”, comentó Garrido.

Universidad de Chile volverá a la cancha el próximo domingo a las 19:15 horas para recibir a Deportes Iquique en duelo pendiente de la fecha 23 del Torneo Nacional.