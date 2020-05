El ídolo de Colo-Colo se refirió a la dura crisis que vive el Cacique por el tema de la rebaja de sueldos.

El ahora comentarista cree que hay responsabilidades compartidas en el conflicto:

“Hay responsabilidad de las dos partes. Se debió llegar a un acuerdo, sentido común de llegar a un acuerdo rápido. Se equivocaron ambas partes. Los jugadores en hacerlo público todo, porque le da de comer a todo el mundo y no los ayuda. Y Blanco y Negro de proponer un mejor plan para ofrecerle a los futbolistas. Ninguna parte pensó en la otra y por encima está Colo Colo y estas cosas no le hacen bien”, comenzó diciendo Barticciotto a La Tercera

Igualmente criticó la gestión de ByN: “Blanco y Negro está mal administrado hace años. No es de ahora. Todavía tiene la deuda con la Contraloría y la tendría que haber pagado cuando vendieron jugadores en 40 millones de dólares. Jugadores que no formaron ellos. ¿Dónde fue a parra esa plata? A los dirigentes antiguos les decíamos que se la robaban. ¿Y a estos qué? ¿Qué hicieron? Cuando uno tiene números azules hay que pagar las deudas y nunca se pagaron”, profundizó.

Además, le mandó un mensaje a Paredes: “No soy quien para juzgar a Esteban. Me parece que está es una situación complicada, porque los dardos van para él y no está negociando solo, más allá de que es líder, el capitán, el que tiene que poner la cara. Detrás de él hay otras caras que quizás no salen públicamente y tienen injerencia en la decisión. Lo que sí, uno como jugador representativo tiene que caminar bien derecho, porque si se sale de la raya es juzgado, es criticado. Y a varios futbolistas de los de hoy les está pasando eso”, indicó.

Puso como ejemplo las negociaciones de la Copa en 1991:

“Ese plantel del ’91 arregló premios por ganar la Copa, no por partido ganado. Si nosotros no ganábamos la Copa, no ganábamos un peso de los partidos que habíamos ganado. Ese plantel se la jugó. De esa forma no perdía nadie. Si fuese dirigente, arreglaría por pasar de fases, no por partido ganado, porque no me asegura nada. Ese plantel estaba dispuesto a muchas cosas. Era un gran plantel. Era una familia”, sentenció.