Así quedó la tabla del Grupo de la UC en Copa Libertadores tras la derrota con Argentinos

Los Cruzados son colistas y están a un paso de quedar fuera nuevamente de la posibilidad de clasificar a octavos de final.

Universidad Católica arrancó de muy mala manera su competencia por la Copa Libertadores 2021, con dos derrotas en sus primeros partidos.

Es por esto que los cruzados marchan en lo más bajo de su Grupo F al no sumar puntos ni goles.

Lidera la zona Argentinos Juniors con campaña perfecta, seguido por Atlético Nacional con 4 puntos y Nacional de Uruguay con 1.

📈🏆 Here's how things stand in all 8⃣ groups following Matchday 2⃣! pic.twitter.com/tyEL4s4Xs6