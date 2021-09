Yasna Provoste se sumó a las críticas contra Gabriel Boric por "falta de experiencia"

La abanderada presidencial de la DC afirmó que ella conoce mejor el Estado y que no se queda sólo con declaraciones frente a los problemas.

Yasna Provoste.

La senadora y candidata a La Moneda de la centroizquierda, Yasna Provoste (DC), se sumó a los cuestionamientos por la poca trayectoria del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Al ser consultada por sus diferencias con el diputado en una entrevista con la radio Bío Bío, la senadora sostuvo que “nos separa un hecho bien relevante, que es la experiencia, que es conocer el Estado, saber que las cosas pasen en favor de las grandes mayorías, no es simplemente quedarnos en una declaración”.

“A nosotros no nos basta con declarar que los recursos que reciben las familias eran insuficientes, nosotros teníamos que ser capaces de trabajar como lo hicimos a través de la agenda de mínimos comunes para que las familias pudieran cuidarse, tener apoyo de parte del Estado”, destacó respecto a su ex trabajo como presidenta del Senado.

La ex ministra de Educación de Michelle Bachelet fue más allá y dijo que para percibir sus diferencias con Gabriel Boric, “basta mirar la experiencia, yo no pasé de la universidad al Parlamento, he sido gobernadora (sic)”.

Otro punto importante que marcó la candidata respecto a Boric y el resto de los abanderados fue que “soy la única mujer y eso marca una diferencia significativa”.

Por último, destacó que ella es apoyada por un sector muy amplio de la centroizquierda donde “nos acompaña desde el Partido Ciudadano hasta aquellos que hasta hace poco formaban parte del PRO”.