Yasna Provoste se refirió al millonario juicio que enfrenta su marido

El organismo tiene un litigio contra dos ex funcionarios de la Junaeb, entre ellos, el esposo de la candidata, para restituir más de $859 millones.

Yasna Provoste

La candidata presidencial Yasna Provoste (DC), se refirió al juicio que mantiene la Contraloría en contra de dos ex funcionarios de la Junaeb, uno de ellos Mauricio Olagnier Tijero, su marido.

“Yo vine aquí a hablar de las ideas que me mueven a ser candidata, pero estoy felizmente casada. Si es interés de los candidatos saber de la vida de mi marido, yo feliz”, comenzó diciendo la abanderada de Nuevo Pacto Social.

“Es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Me imagino que fueron a buscar a los paraísos fiscales, no encontraron nada. Fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña, no encontraron nada… Estas son cosas que solo se explican por el clima de crispación”, dijo la candidata en el debate presidencial de Archi.

“Yo no estoy preocupada de las esposas, estoy preocupada de las ideas que nos mueven”, complementó la senadora.

Junto a ello, la actual senadora aclaró que conocía el juicio contra su marido y criticó la extensión de este: “Acá ni siquiera ha habido una sentencia de primera instancia. Yo en mi calidad de diputada y senadora, nunca he utilizado ningún privilegio, ni un tráfico de influencia, para que esta situación si quiera fuera vista”.

La Contraloría presentó una demanda en contra de los ex funcionarios de la Junaeb Nelson Hadad Abuhadba y Mauricio Olagnier Tijero, para restituir $859 millones por errores en la distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

El litigio se encuentra en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría desde 2015 y tiene como finalidad el reintegro de $859.718.142 por defectos en el diseño, producción y distribución de la TNE para estudiantes que no cumplían con los requisitos para el beneficio.