Yasna Provoste aseguró que no piensa renunciar a la presidencia del Senado

La parlamentaria aprovechó de mandarle un "cariñoso" mensaje a Chile Vamos: “Nunca me he dejado pautear por la derecha”.

La actual senadora y candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, anunció que descartó dejar la presidencia de la Cámara Alta, como solicitaron los cuatro timoneles de Chile Vamos.

“Creemos firmemente que el rol que cumplen los máximos representantes de los tres poderes del Estado debe seguir siendo un papel institucional que no puede estar condicionado por intereses electorales”, cuestionaron en una misiva los presidentes Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Caramori (PRI) y Andrés Molina (Evópoli).

Al ser consultada por la misiva del oficialismo, la legisladora afirmó en entrevista con Tele13 Radio que “mientras sea precandidata”, no va a renuncia a la mesa de la Cámara Alta.

Según dijo, porque “nunca me he dejado pautear por la derecha, así que que se queden tranquilitos no más”.

La senadora reconoció que su postulación a La Moneda y la presidencia del Senado son labores muy “demandantes”, sin embargo, llegó a este último cargo gracias a “nuestro pares, quienes nos dieron esta responsabilidad”.

Por ello, la decisión de renunciar a la presidencia del Senado, de acuerdo a la candidata, “es una conversación que tendremos colectivamente el día de mañana”.

Además, durante la entrevista la senadora también abordó la acusación constitucional que enfrentó en 2008, cuando era ministra de Educación de Michelle Bachelet, la cual, derivó en su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años.

De acuerdo a la legisladora, por esos días, “todos sabían que yo no tenía ninguna responsabilidad, se llevó adelante una acusación constitucional por hechos ocurridos antes que yo llegara a ser ministra de Educación, con informes preliminares”.

“Fui la primera víctima de esta mala política. Se llevó adelante una injusta acusación con antecedentes preliminares. Fue en abril del año 2008 y en septiembre del mismo año salió el informe definitivo en donde no hubo ningún cuestionamiento”, cerró.