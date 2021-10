Yasna Provoste negó acusaciones de pertenecer a la "élite política"

La candidata presidencial de la DC, PS y PPD afirmó que llegó a ser senadora en una elección donde no fue protegida.

Yasna Provoste

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD), Yasna Provoste, negó que el hecho de ser senadora y haber ocupado varios cargos públicos la transforme en una persona perteneciente “a la élite” política.

Durante una entrevista a Radio Duna, la abanderada de la centroizquierda fue consultada sobre su estatus y si se “sentía de la élite” por el hecho de ser legisladora en la Cámara Alta y postulante a La Moneda.

“No, yo no soy la élite. Pero perdón, ¿tú crees que soy senadora porque soy de la élite? Si hubiese sido de la élite me habrían protegido para ser candidata. Me mandaron a competir en las peores condiciones, en la peores condiciones para que yo perdiera en esa elección“, señaló.

La ex presidenta del Senado también habló sobre la ausencia de la ex candidata presidencial del PS, Paula Narváez, quien no ha participado en actividades en terreno para apoyarla tras perder en la primaria convencional de la ex Concertación.

“Todos son bienvenidos, pero ella fue la que públicamente dijo que iba a apoyar nuestra campaña, en un debate. Por lo tanto yo confío en la palabra de las mujeres“, cerró.