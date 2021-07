Yasna Provoste aseguró que “la derecha me tiene miedo hace mucho tiempo”

Además, planteó que su destitución como ministra de Educación en 2008 por el caso Subvenciones correspondió a una operación política de la derecha.

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, tocó uno de los temas más emblemáticos de su carrera política: su destitución como ministra de Educación en 2008 por el caso Subvenciones.

Yasna Provoste

En entrevista con CNN Chile, la presidenta del Senado se refirió al caso de los USD 600 millones en subvenciones entregados a sostenedores educacionales por parte de la Seremi de la Región Metropolitana y que Contraloría no pudo acreditar su destino.

Provoste dejó en claro que esa situación correspondía a la gestión del anterior ministro de Educación, Martín Zilic, “y además radicado en una secretaría regional ministerial, no era en el ministerio”.

“Mi destitución, promovida por la derecha más dura de este país, se produce en abril de ese año y en septiembre la Controlaría señala que estaba todo en orden. Pero quiero agregar algo que nunca lo he planteado y lo quiero decir: Al que le habían iniciado el sumario era al seremi de la Región Metropolitana y que lo habían acusado todo el tiempo respecto a una causa. Al final, el contralor (Ramiro Mendoza) de ese momento, que termina siendo brazo derecho de Sebastián Piñera hoy día, es decir, era parte de una operación por parte de la derecha y lo termina condenando por otro tema”, argumentó.

Para la candidata presidencial DC, “esto era una operación de la derecha más dura por lo que uno representa, porque la derecha no es que ahora me tenga miedo, la derecha me tiene miedo hace mucho tiempo”.

Consultada sobre el reflotamiento de este caso entre sus detractores, la candidata planteó que “aquellos que han desatado esta campaña en las redes el día de ayer, utilizando su poder económico y bots en Twitter, lo que hacen es reflejar el miedo profundo que nos tienen en una candidatura”.