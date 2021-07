[VIDEO] Mario Desbordes agredió a consejero de RN en Calama

El candidato presidencial de Renovación Nacional está siendo cuestionado tras su "show" en el norte del país.

Mario Desbordes

El precandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, está en el centro de la polémica durante las últimas horas a través de las redes sociales, luego de agredir a un consejero de su propio partido, identificado como Fernando Pizarro.

Se sabe que la propia supuesta víctima de golpes fue quien grabó el video, mientras se llevaba a cabo la visita del ex ministro de Defensa a la ciudad de Calama. Fue en ese preciso momento cuando tuvieron el entrevero. Pizarro estaba grabando, mientras que, inesperadamente, su celular se mueve fuertemente.

Por ello, el mismo se mostró diciendo: "¡Agresiones no, agresiones no! No te voy a permitir. El candidato me está agrediendo". Ese sujeto continuó insistiendo en sus críticas a la comitiva que llegó al norte del país, intentando intimidar luego a los acompañantes del presidenciable.

"Queremos saber por qué RN está cerrada con llave, por qué nos han quitado los derechos. Sería bueno que nos respondiera. Respóndale a los militantes que lo están viendo desde todo Chile", fue lo que le consultó. "Que le vaya bien", respondió de inmediato el ex ministro, el que también acudió a retirarse del lugar para evitar mayores inconvenientes.

Ante el incidente, RN salió al cruce para intentar calmar las cosas. Por eso, desde el mencionado partido aseguraron a radio ADN que nunca hubo agresiones ni empujones de ningún tipo. A su vez, destacaron que Pizarro llegó con mala actitud luego de perder la presidencia regional del partido en las elecciones, por lo que los dichos sobre el candidato son falsos.