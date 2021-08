JC Rodríguez trató de "curado odioso" a doctor que fue detenido en el aeropuerto

El profesional conversó con el matinal "Contigo En La Mañana" sobre el episodio que protagonizó durante el fin de semana en el aeropuerto de Santiago.

El animador del matinal "Contigo En La Mañana" de CHV, Julio César (JC) Rodríguez protagonizó un tenso momento con el doctor Jaime García, quien se vio involucrado en un confuso incidente en el aeropuerto donde insultó y agredió a funcionarios del a PDI, siendo detenido.

En el programa, el nutriólogo reconoció no recordar nada y explicó que estaba en el terminal aéreo después de lograr tener diez días vacaciones luego de dos años de arduo trabajo. “Yo atiendo a todo el mundo y me siento muy feliz de lo que hago. Por esta misma pega estoy muy estresado, se me murió mi madre hace poco (…) Estoy colapsado. Estoy haciendo un cuadro depresivo y estoy en tratamiento”, señaló.

Según explicó, el polémico episodio se originó porque se tomó un ravotril para el viaje y en el aeropuerto se encontró un viejo amigo con quien se tomó un pisco sour. Con eso, aseguró, “se me borró la película”. Por lo mismo, reconoció que “siento profunda vergüenza y dolor y les pido perdón”.

Fue ahí cuando el periodista le consultó al médico si había visto el video de lo ocurrido en el aeropuerto, lo que terminó ofuscándolo. “Tercera vez que te lo digo: Julio César, no me acuerdo de nada. Me vi en el video con mis hijos cuando llegué a la casa. Todos llorando, yo también”, contó.

“¿Y cuando ve el video tampoco se acuerda? Disculpe que le pregunte, ¿pero usted es un curado odioso? ¿Cuándo toma se pone mal genio?”, insistió el animador, a lo que Jaime García le confirmó que no bebe alcohol, solo una copa de vino al almuerzo o en alguna recepción, pero que hace mucho tiempo no tomaba.

Ante esto, el profesional de las comunicaciones indicó que “yo he visto viajar con sus copitas, pero gente tranquila. Para que a usted no lo hayan dejado entrar tuvo que haber tenido un comportamiento antes”.

Minutos después, el animador le preguntó al entrevistado si reconocía su responsabilidad en los hechos, principalmente porque “uno ve que se victimiza un poco”, y agregó que “uno sintió al principio que usted era una víctima”. Pero vino una pregunta que molestó a García. “Usted es nutriólogo. ¿Por qué guatonea a la gente?”, le preguntó el periodista.

“¡Yo no guatoneo a nadie! Ahora ocurrió eso porque estaba fuera de mi juicio, Julio César. Jamás trato mal a mis pacientes. Yo no trato mal a mis pacientes”, aclaró, y agregó que en el video “yo no estoy tratando un paciente. No lleve una cosa al extremo. Yo también le podría decir a usted es un buen animador, pero es su vida privada es otra cosa. Yo no guatoneo a nadie”, indicó.

El rostro de CHV le explicó que en el video en el aeropuerto había tratado de “guatona” a una mujer, pero el médico aseguró que no era así. “Es que no me escucha la pregunta (…) Justo reacciona en el ámbito que, uno podría inferir, que guarda relación con sus pacientes, porque usted es nutriólogo. ¿Eso lo habló con su psiquiatra? Esa es la pregunta”, detalló.

“Sí, lo hablé. Y me dijo que pudo haber sido cualquier tipo de insulto (…) es como un niño chico con una pataleta. Eso fue lo que pasó”, cerró García.