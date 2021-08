[VIDEO] Infeliz besó a mujer mientras asaltaba su lugar de trabajo

Las cámaras de seguridad captaron cuando el ladrón se acercó a la parte trasera del local para intimidar a la mujer con una pistola.

Delincuente besó a trabajadora.

Un incómodo y tenso momento vivió una vendedora, luego que un ladrón ingresara a una tienda de ropa con un arma de fuego. Sin embargo, la besó al salir del negocio para evitar las sospechas de los clientes.

Este hecho ocurrió en Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Según el registro de las cámaras de seguridad, el sujeto -a quien apodaron como el “ladrón abusador”- se acercó a la parte trasera del local, donde se encontraba la caja registradora.

Es en ese instante en que el hombre apuntó con la pistola a la mujer y la forzó para llenar su mochila con el dinero de las ventas.

Según indican medios locales, el ladrón todavía está prófugo y las imágenes con su rostro se encuentran en las vitrinas comerciales de la zona.

“Lo vi venir desde el momento que apareció en la puerta y sacó el arma. Un susto terrible, una queda inmovilizada. Me pidió todo y una le da lo que más puede. Siempre con violencia. Me pide que lo salude y él me saluda”, comentó la vendedora asaltada a Telefé Noticias.