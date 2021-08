[VIDEO] Gabriel Boric sorprendió con un queque a Carmen Gloria Valladares en el Tricel

El candidato aseguró que él mismo preparó el presente; admitió que le tomó dos intentos y reconoció que tuvo algo de ayuda para lograr su objetivo.

Gabriel Boric y Carmen Gloria Valladares.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llegó con un queque como presente para la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, en el acto donde quedó oficializada su candidatura presidencial.

A través de sus historias de Instagram, el candidato grabó sus intentos culinarios. “Como les contaba ayer estamos haciendo un queque, que se lo queríamos hacer a una persona que admiramos, en representación de la República. Es Carmen Gloria Balladares”, dijo el diputado por Magallanes con la caja donde del cual estaba el tierno presente, en la calle.

Además explicó su decisión. “Recibimos el acta oficial de la candidatura con Carmen Gloria Valladares. Un honor que Carmen Gloria Valladares nos haya entregado el acta que proclama oficialmente nuestra candidatura presidencial”, dijo el ahora ungido candidato del Frente Amplio.

“No me aguanté y le hice un queque, para tratar de agradecer el tremendo rol que cumplió en la inauguración de la Convención Constituyente. Me pidió que lo entregara en la oficina. Para que pudieran compartirlo las y los funcionarios”, complementó el candidato.

Finalmente, señaló que “Carmen Gloria refleja el trabajo silencioso y abnegado de miles de funcionarias públicas a lo largo de Chile, que le ponen cara, esfuerzo y cariño al rol del Estado”, cerró.