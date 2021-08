[VIDEO] Bombo Fica le prometió un "combo en el hocico" a Vasco Moulian por falta de respeto

El humorista le advirtió al panelista de Zona de Estrellas que le iba a poner un "buen combo en el hocico" por falta de respeto.

Bombo Fica le prometió combos a Vasco Moulian.

Un tenso momento protagonizó el humorista nacional Bombo Fica en el programa "Zona de Estrellas" de Zona Latina, donde se refirió a su controvertido show del Festival de Viña 2018, rutina que pasó sin pena ni gloria por el escenario de la Quinta Vergara.

En aquel show, el humorista incluyó un segmentó protagonizado por la actriz argentina Mariela Montero, quien apareció interpretando un reggaetón junto a un grupo de bailarines. Ese momento no gustó a los presentes, por lo que solo desató críticas.

"No me arrepiento, el único responsable de lo que pasó ahí fui yo", aseguró el humorista. De inmediato explicó que esa parte de aquella presentación la había probado en distintos escenarios a lo largo de Chile, siendo parte de su rutina "Sospechosa la wea".

Sin embargo, reconoció que muchas veces la Quinta Vergara funciona "en base a otro parámetro, tiene otra lectura".

Te puede interesar: Junaeb anunció un histórico cambio en los menús de los escolares

Además, recordó, tras aquella presentación, "cometí una falta de respeto, una tontera". Esto porque un periodista le preguntó "qué había sentido yo cuando me pifiaron"; consulta ante la cual el comediante respondió con una desafortunada ironía: "A mí no me pifiaron", lo que "sirvió para que todos pensaran que yo estaba basureando a Mariela, y no fue así".

Sin embargo, el momento crítico vendría a continuación, ya que el artista señaló que "lo que son las paradojas: al año siguiente empezaron todos a llevar gente, a subir al escenario"

Y de inmediato dirigió sus palabras a Vasco Moulian, quien se encontraba en el panel: "Incluso se mandó una desatinada, que se la quiero decir aquí en vivo, en que usted dijo que (Stefan) Kramer había subido a su señora (Paloma Soto), y yo a mi amante", en referencia a Mariela Montero.

"Le encontré una tremenda falta de respeto" , declaró el comediante, agregando que "en un momento pensé esperarte a la salida de una parte y ponerte un buen combo en el hocico".

Ante ello, el panelista del programa arremetió rápidamente: "Bombito, ¿y no fue tu amante?"

"¿Y eso en qué te podría importar a ti?", cerró el humorista.

Revisa el momento acá: