Vasco Moulián "barrió el piso" con Don Francisco y Sábado Gigante

En conversación con el podcast La Hora Mediática, el ex director de Programación de Canal 13 reveló los intentos fallidos que tuvo para sacar este espacio de la programación.

El ex ejecutivo de Canal 13, Vasco Moulian, fue el nuevo invitado del podcast La Hora Mediática, donde relató cosas inéditas de cuando fue director de Programación de la señal privada entre 2008 y 2009. Sin embargo, lo que más sorprendió de su relato fueron los numerosos intentos que tuvo para sacar a Sábado Gigante de la parrilla, algo que la directora ejecutiva de ese entonces, Mercedes Ducci, se lo impidió.

“Muchas veces quise sacarlo de pantalla, pero no me dejaba Mercedes Ducci, que era la directora ejecutiva en su momento, ni los curas, ni menos todo el lobby que hacía Don Francisco con todas las personas para que ese programa tan malo, y que fue cada vez peor, cada vez más ordinario, chabacano, sobre todo el que se hacía en Miami, estuviera en pantalla”, aseguró el ahora panelista de Zona de Estrellas.

Te puede interesar: Jorge Sharp no le cierra la puerta a una candidatura presidencial por la Lista del Pueblo

Consultado respecto a la posibilidad de ubicarlo en otro horario, el también actor aseguró que “era imbancable en cualquier horario”. “Me dolía la guata y me daba vergüenza, como director de Programación, tener un programa así, era imbancable en cualquier horario… La mujer como símbolo sexual… No, era atroz. Es el peor programa que he visto en mi vida”, reconoció el ex ejecutivo.

Pero el panelista de TV no solo disparó en contra de Sábado Gigante, sino que también en contra de su animador, Don Francisco, a quien calificó de “chabacano, ordinario, penca, feo, chulo y todos los derivados de eso”.

Te puede interesar: Partido Humanista entregó sus argumentos para apoyar a Daniel Jadue en las primarias

También recordó que llegó hasta su casa porque “él me tenía que hacer la pata a mí, era muy patero el señor, pero igual logré que me agarrara mala”. Esto porque “yo le decía las cosas al pan pan, vino vino, y le dije que era muy ordinario su Sábados Gigantes Internacional”.

“Fui a verlo, porque él me tenía que hacer la pata a mí, era muy patero el señor, pero igual logré que me agarrara mala, porque yo le decía las cosas al pan pan, vino vino, y le dije que era muy ordinario su Sábados Gigantes Internacional”, cerró.