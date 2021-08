“Una marico....”: Cathy Barriga estalló de furia en Bienvenidos

El animador Sergio Lagos debió pedirle en dos oportunidades a la ex alcaldesa que moderara su vocabulario por el horario, algo que no respetó la ordinaria.

Cathy Barriga quedó como ordinaria.

Un tenso momento protagonizó el pasado lunes la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13. La otrora autoridad se enfrentó con el animador Sergio Lagos por el lenguaje que estaba utilizando a través de un contacto telefónico.

La primera intervención vino a eso de las 10:06 horas, cuando el animador le pidió dejar los adjetivos calificativos de lado porque “no es menester a esta hora de la conversación”, luego de haber hablado de “maricón sonriente”.

Ante la solicitud del comunicador, la ex alcaldesa de Maipú sostuvo que “ustedes también encárguense de pensar en la persona que han publicado y que han hecho una campaña con una publicidad de mentiras. Porque ustedes finalmente he respaldado cada una de las cosas, casi igual que todos los matinales y las noticias, nunca se encargan de hacer la bajada de lo que es”.

“No voy a mejorar mi vocabulario porque soy correcta, soy una persona decente pero esto ya me tiene hasta la coronilla y no puede ser”, agregó, a lo que Lagos le dejó en claro que “no queremos agitarla, ni molestarla ni ponerla en una situación compleja”.

Diez minutos más tarde, la ex "Robotina" nuevamente puso sobre la mesa el calificativo de “mariconada”, en relación a las acusaciones que pesan en su contra, lo que nuevamente motivó una intervención de Sergio Lagos.

“Solamente por el tema del horario de protección al menor, tenemos un horario. Si estuviésemos a las 12 de la noche sería distinto…”, dijo el animador, cuando fue interrumpido por la ex alcaldesa. “Pero perdón a ver, ¡¿de qué estás hablando?! Más respeto, sabes que el daño que ustedes están haciendo es mayor, ustedes no se dan cuenta. ¿Cómo me estás diciendo que hay un horario de niños, de qué estás hablando?”, afirmó la vulgar ex autoridad.

“¡Ya paren de verdad! Saben qué, paren, paren, hasta acá llega la conversación, yo tengo cosas de verdad más importantes que hacer, pero el ataque que ustedes hacen… Sergio son super pocos objetivos…”, insistió, a lo que el animador le pidió “prudencia a propósito de unos dichos que señalaban adjetivos muy duros y que para este horario pensamos que no son necesarios”.

“¡Ay, pero qué educado Sergio, por favor, qué educado! Yo estoy cansada y las palabras se dicen por su nombre, esto es una marico… llego hasta acá con la conversación”, dijo la demente ex edil, antes de terminar con el contacto telefónico.