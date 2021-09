Tuiteros se burlaron de Yasna Provoste al usar Wikipedia como fuente en el debate

Un tenso momento se vivió la noche del pasado miércoles entre los candidatos Yasna Provoste y Sebastián Sichel, luego que la primera tildara de “lobbysta” a la carta de Chile Podemos Más, utilizando a Wikipedia como fuente para dicha afirmación, siendo refutada momentos más tarde por el acusado.

La senadora le consultó a Sichel si él aprobaría un impuesto a los súper ricos, luego de dejar entrever su cercanía con el mundo privado.

“Soy el único -salvo Eduardo (Artés) de acá- que ha trabajado mucho más tiempo en el mundo privado y me he sacado la mugre, y he pedido pega, que en el periodo público. Estoy muy orgulloso de eso”, señaló la carta de Chile Podemos Más.

Acto seguido, añadió que “jamás he hecho lobby, soy abogado”, a lo que Yasna Provoste retrucó “lo dice Wikipedia, por eso lo digo”, momento en que levantó una hoja con información.

AHORA| Yasna Provoste encara a Sebastián Sichel por su pasado de lobbista para “empresarios poderosos”. Su fuente es un papel con el curriculum directamente desde Wikipedia, lo que Sichel desacredita. pic.twitter.com/Y4cf9NKXrY — El Mostrador (@elmostrador) September 23, 2021

“Qué buena información. Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una Senadora”, ironizó Sichel.

A ello, agregó que “como funciona Wikipedia, lo pudo haber escrito alguien de su comando“, en referencia a la expresidenta del Senado, mostrándose en contra de un impuesto a los súper ricos.

Yasna Provoste cometió un error fatal en el debate presidencial.

Reacción en redes sociales

El hecho fue uno de los temas más comentados en Twitter, donde criticaron y se burlaron de la senadora por utilizar Wikipedia como fuente oficial en estos días. Revisa los principales comentarios a continuación.

Yo iniciaría mi dia despidiendo al equipo completo de ASESORES de Yasna Provoste #DebateChvCnn. Cómo es posible que ningún GIL le haya dicho que Wikipedia no es confiable. Se nota que en el equipo solo tiene a dinosaurios incultos y trae impresa com ORGULLO su fuente de inf. pic.twitter.com/Nz3I2IDyuz — Victoria PM (@victoriaPM01) September 23, 2021

De acuerdo a la pagina en Wikipedia de Yasna Provoste ella:



“Busca información en Wikipedia para sus debates”



Tremendo FAIL de Yasna y sus asesores



#DebateChvCnn pic.twitter.com/WhIrpK8KPg — DATOS NO MITOS🚨 (@datosnomitos) September 23, 2021

Lo de Yasna Provoste mostrando el papelito de Wikipedia como verdad oficial va a ser un momento para recordar. — José Francisco Lagos (@Josefcolagos) September 23, 2021

Tengo información confusa. Primero, decían que Yasna Provoste estudiaba sus cosas en Wikipedia....ahora andan diciendo que saca la info de "El rincón del Boric"...no entiendo... — Nico Channel, por un Chile MEJOR 🇨🇱💚🎵🐕 (@Nico2021cl) September 23, 2021

Yasna Provoste cita a Wikipedia como fuente confiable y para más remate dice: «Lo dice Wikipedia» 🤣🤦‍♀️#DebateCHVCNN pic.twitter.com/PJ4RxgC6em — simo (@sudamericanas) September 23, 2021

yo en wikipedia editando las profesiones de sichel y colocando: “saco wea” para que yasna provoste lo lea en tv abierta: pic.twitter.com/czk6zo7LV3 — Tía Marak ✨ (@tia_marak) September 23, 2021

Ahora entiendo por qué Yasna Provoste sacó 400 pts en la PAA... no existia Wikipedia 🤦 — Carlos Alberto Andrews MV 🇨🇱 (@candrews_mv) September 23, 2021