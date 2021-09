Tuiteros reaccionaron a la mentira de Rodrigo Rojas Vade con su falso cáncer

El convencional de Pueblo Constituyente explicó en sus redes que mintió para esconder que tiene VIH.

Rodrigo Rojas Vade

El convencional de la Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, confesó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que nunca tuvo cáncer, como sostuvo en varias ocasiones ante la opinión pública.

“Buena tardes a todas, todos y todes, quiero decir la verdad, mi verdad, porque ya no puedo ni quiero sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer”, comenzó el convencional.

Según explicó, “mentí sobre mi diagnóstico” porque hace ochos años atrás “me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país, en ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar, sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos una noticia, que en ese tiempo era muy mal vista”.

“Desde mi inmadurez y la vida difícil que he tenido, no fui capaz de afrentar esto con honestidad y decir la verdad de mi diagnóstico. Diciendo que mi enfermedad era cáncer y no la enfermedad que realmente tengo hasta el día de hoy”, detalló.

La confesión de Rodrigo Rejas Vade no surgió de manera espontánea y sólo reveló su secreto tras ser confrontando por La Tercera en una entrevista, donde le indicaron que su relato “tenía una trampa” y varias inconsistencias.

En esta línea, el convencional electo con apoyo de la Lista del Pueblo pidió perdón a sus seguidores “por todo el engaño que he sostenido durante todos estos años”.

“Hoy quiero ser honesto, transparente y hacerme cargo de las consecuencias e implicancias de lo que hice cuando tenia 29 años. Y con la misma honestidad quiero decir que todo mi compromiso, mi lucha por un Chile mejor y por las causas de los más necesitados han sido profundamente honestas y parte fundamental de la persona que hoy soy”, concluyó.

En el marco del estallido social, el constituyente conocido como Pelao Vade, mostró un cartel con la leyenda: “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile”.

Además, en su declaración de patrimonio e interés aseguró que la deuda bancaria que mantiene vigente por un crédito de 27 millones que solicitó al Banco Scotiabank corresponde al “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.

Reacción en redes sociales

El hecho no pasó para nada inadvertido en redes sociales, donde criticaron merecidamente al convencional, por jugar con una enfermedad que le ha quitado la vida a familiares, amigos y conocidos.

Revisa los principales comentarios acá:

Antes que lo empiecen a felicitar por su valentía es importante dejar clara una cosa: EL PELAO VADE NO RECONOCIÓ QUE NO TENÍA CÁNCER SI NO QUE LA TERCERA LE CACHÓ LA MENTIRA. — RenéFG (@ReneFG) September 4, 2021

En cuántas horas (o días) más saldrán Loncon y Bassa diciendo que no es el Pelao Vade ni los convencionales los que desprestigian la CC, sino que las 8 mil cuentas “fantasmas” de Twitter que la atacan permanentemente? — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 5, 2021

El Pelao Vade no lo reconoció.

Al Pelao Vade lo pillaron. pic.twitter.com/xdq8KjguAv — Lo arruinaron todo, gracias, adiós. (@MiserableProfe) September 5, 2021

Pelao Vade, Rafael Garay, Sergio Jadue, Giorgio Jackson... el daño que le han hecho a la imagen de los pelaos es irrecuperable — Meruaniste (@Meruanista) September 5, 2021

El Pelao Vade así mentía en la franja . Una burla para todos los enfermos de cancer y los familiares que han visto partir a sus seres queridos pic.twitter.com/7rRErEhIxh — Emilia 🇨🇱🌿 (@camilaemiliasv) September 4, 2021

Pelao Vade debe dejar de ser constituyente. No se puede mentir así respecto a un cáncer. — Juan Vallejos Croquevielle (@JuanVallejosC) September 4, 2021

Pelao Vade se une a un selecto club de calvos: pic.twitter.com/hj9aF9CrJ0 — Coke (@elcoooke) September 4, 2021