Tuiteros denunciaron por xenofobia y racismo al programa “Mi barrio” tras parodia a BTS

Una vez más pasa lo mismo. El racismo no es comedia, no es "humor negro" como les encanta disfrazarlo, todo acto deja de ser gracioso cuando con el humillas y pasas a llevar a personas. Hagan la denuncia, esto no se tiene que aguantar#ElRacismoNoEsComedia#MiBarrio #MiBarrioMega pic.twitter.com/FV32w74erh