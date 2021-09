Tribunal tomó una increíble decisión con Virginia Reginato por el caso "Horas Extras"

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar nuevamente siguió avalando los robos de la ex alcaldesa de la Ciudad Jardín.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar rechazó durante este miércoles la solicitud que buscaba formalizar a la ex alcaldesa de la comuna, Virginia Reginato, por eventuales irregularidades cometidas por el llamado caso Horas Extras.

El Tribunal desestimó un pedido presentado por el abogado querellante Javier Gómez, quien pedía que la ex jefa comunal fuera imputada por su participación en la asignación de sobreturnos a algunos funcionarios municipales, que figuraban cumpliendo jornadas laborales que superaban las 24 horas al día.

El Ministerio Público rechazó la formalización debido a que el caso se encuentra en etapa cerrada y sumar a otra formalizada, sin tener pruebas suficientes, podría devenir en su sobreseimiento, impidiendo que se le formalice luego, si es que aparecieran antecedentes.

Con estos antecedentes, el juzgado viñamarino descartó el pedido de la parte querellante para formalizar a la ex edil y a los otros tres involucrados en la causa, considerando que el plazo de investigación había finalizado el pasado 14 de septiembre. De esta forma el pedido se declaró como extemporáneo.

Virginia Reginato.

Los delitos indagados se habrían cometido entre julio de 2014 y marzo del 2015, donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) precisó que se emitieron ocho decretos de pago por 9.500 millones de pesos, los cuales fueron firmados “indistinta o conjuntamente por los imputados”.

No obstante, según el Ministerio Público solo 56 millones de pesos del monto original se pueden considerar constitutivos de delitos por parte de Pablo Staig, ex jefe subrogante de Finanzas y administrador municipal durante el periodo de la edil; Manuel Echeverría, ex director de Finanzas; y Javier Garrido, funcionario de la sección de remuneraciones de la municipalidad.