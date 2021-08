Tres constituyentes anunciaron su salida de la Lista del Pueblo

Las renuncias se suman a las de las constituyentes Loreto Vidal y Elisa Giustinianovich, quienes se restaron del conglomerado a semanas de iniciar sus labores en la Convención Constitucional.

Un polémico viernes vivió la Lista del Pueblo, ya que tres de sus constituyentes anunciaron su alejamiento del movimiento tras los últimos sucesos acontecidos durante la semana.

Se trata de Camila Zárate, del Distrito 7, quien explicó a Ex-Ante que ya dejó de ser parte de las asambleas y de la toma de definiciones de su cúpula.

“Yo nunca voy a negar que ingresé a través de la Lista del Pueblo, fue la lista que yo elegí, no obstante de que yo ya no participo en la lista, por lo tanto no me hago parte de las definiciones”, declaró.

A ella se suman Helmuth Martínez, constituyente del Distrito 23, y y Natalia Henríquez del Distrito 9. Esta última constituyente oficializó su postura en redes sociales.

“Desde la fecha de su decisión de iniciar un camino electoral para cargos parlamentarios y presidencial, yo me marginé de la participación de la Lista Nacional, sin que esto afecte el compromiso y el trabajo con mis compañeros y compañeras constituyentes”, planteó Henríquez.

Por su parte, Giovanna Grandón, Tía Pikachu, informó que suspenderá de manera temporal su participación en el bloque, explicando que “tenemos que empezar a hacer trabajo territorial, vínculo con las personas. Con la Lista del Pueblo, por el momento, no es que me salga, pero no voy a participar de las asambleas ni de las votaciones (…) desde hoy, me desligo un rato para hacer mi pega”.

A esto se suma la polémica creada con la nominación y posterior bajada de la candidatura presidencial de Cristián Cuevas en desmedro de otros tres precandidatos, lo que generó divisiones al interior del movimiento.