"Traición": Diputados evangélicos "destrozaron" a Piñera por anuncio de matrimonio igualitario

Los parlamentarios -todos de RN- rechazaron el anuncio entregado en la Cuenta Pública del Mandatario y le sacaron en cara el apoyo dado por ellos a su campaña presidencial.

Indignación en el mundo evangélico causó el "gran" anuncio del Presidente Sebastián Piñera en la última Cuenta Pública realizada este martes en el Congreso Nacional, donde determinó poner urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario en Chile.

A través de redes sociales, el diputado Leonidas Romero (RN), del mismo partido que el mandatario, lamentó la decisión y en su cuenta de Twitter escribió: “Me alegro de no estar presencial en la Cuenta Pública de Piñera, me habría retirado del salón ya que traicionó a los cristianos que votamos por él”.

En su crítica al presidente, el parlamentario del distrito 20 justificó sus dichos al señalar que “el matrimonio es entre un hombre y un mujer. Nunca va a llegar ‘el momento’ de consagrar un engaño que vuelve a niños en un objeto para satisfacer los deseos de parejas que no pueden procrear”.

“A él se le olvida que los evangélicos salimos a trabajar por él en segunda vuelta para darle el triunfo, pues muchos creían que sería el mal menor, pero sin dudas fue el peor. Estoy decepcionado, muy desilusionado”, agregó el diputado al medio El Dínamo.

En la misma línea, la diputada Francesca Muñoz (RN), representante del mismo distrito, advirtió a Piñera que “los cristianos no vamos a tranzar. Chile no está pidiendo matrimonio igualitario, es un grave error. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los chilenos se aburrieron de los abusos de los grandes poderes económicos. Por favor prioricemos a la gente que tanto lo necesita”.

En tanto, el diputado Eduardo Durán (RN), representante del distrito 13, aseguró que “Piñera se olvidó de sus compromisos de campaña, ahora dice que va a impulsar matrimonio igualitario. Esto es un engaño a electorado que confió en su palabra”