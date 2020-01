Trabajadores de TVN irrumpen en matinal para realizar funa al canal

Un grupo de trabajadores de TVN interrumpieron el matinal Buenos Días a Todos para exigir la renuncia de todo el directorio del canal público.

Un grupo de trabajadores de TVN decidieron irrumpir en el matinal Buenos Días a Todos para realizar una funa en contra del directorio del canal público y por el sesgo político que han entregado en las noticias del estallido social.

Fueron representantes del sindicato quienes entraron al estudio con pancartas y tuvieron la buena recepción de Ignacio Gutiérrez, animador que le pasó el micrófono para que manifestaran sus demandas en vivo.

“TVN es el canal nacional y tiene una misión que cumplir y no lo está haciendo, que es llegar a todos los chilenos. Queremos que cumpla su misión de verdad; el canal no se vende, nos pertenece a todos y eso se tiene que cumplir”, dijo uno de los manifestantes.

“Queremos expresar nuestra preocupación y crítica por la falta de diversidad y pluralismo no sólo en el directorio del canal, sino también en la parrilla programática habitual” añadió.

Luego de mostrar los carteles con consignas sociales como salud y educación, el grupo señaló que “queremos enfatizar la idea de que TVN tiene una misión pública que no es optativa, no es una aspiración utópica, es una obligación consagrada en la ley y en los estatutos públicos del canal. Y ese rol no se cumple hace muchos años, estamos acá para decirle al directorio que eso es inaceptable”.

Cerraron avisando que “pedimos que renuncien los directores del canal, y que por el bien de Chile se nombre a un nuevo directorio que respete el pluralismo. No es algo caprichoso, lo pedimos porque es fundamental que, entre un nuevo directorio, que sea serio, para que existan cambios profundos”.