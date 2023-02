Tonka Tomicic anuncia el fin de su relación con Parived tras el caso Relojes VIP

La animadora de televisión, Tonka Tomicic, remeció al mundo de la televisión al anunciar en las pantallas de Canal 13 su separación con Parived, quien fue su esposo durante 20 años.

“Nosotros somos una pareja de 20 años, es la mitad de mi vida. Una pareja donde nos apoyamos mucho”, destacó. Sin embargo, reveló que “veníamos conversando la posibilidad de dividir nuestros caminos. Calzaron los tiempos, esto fue conversado. Nosotros decidimos separar nuestras vidas”.

Pese a los rumores, la animadora de televisión aclaró que la ruptura no guarda relación con el caso relojes vip robados. Al ser consultada sobre el allanamiento que la PDI realizó en su casa, el rostro de la señal privada reconoció que “lo que ocurrió esta semana nunca pensamos que iba a ocurrir, pero va en carriles totalmente aparte. Nosotros seguimos siendo amigos. Yo sé que él me desea lo mejor, y yo a él se lo deseo. Son 20 años y solo calzaron los tiempos”. “Lo comento porque creo que es importante que no se tergiverse la información o se busquen recovecos que no existen”, cerró.