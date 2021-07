Tomás Hirsch informó a quién le entregará su apoyo en las presidenciales de fin de año

El parlamentario del movimiento Acción Humanista destacó el nivel de votación alcanzado por el pacto Apruebo Dignidad en sus primarias.

El diputado Tomás Hirsch afirmó que el movimiento Acción Humanista le entregará su apoyo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric, tras imponerse a Daniel Jadue en las primarias de Apruebo Dignidad.

Tomas Hirsch.

“Como Acción Humanista apoyamos totalmente la candidatura presidencial de Gabriel Boric, y desde hoy trabajaremos para convocar a quienes quieren los cambios estructurales, las transformaciones que el país necesita”, expresó el parlamentario.

Te puede interesar: Emblema de la DC aseguró que la segunda vuelta será entre Yasna Provoste y Gabriel Boric

El parlamentario agregó que “por supuesto reconocemos el gran trabajo que realizó Daniel Jadue, y desde ahora hay que sumar, hay que lograr la unión de las fuerzas de izquierda, pero no nos interesa convocar a los Heraldos y a los Insulzas, no a las viejas élites y cúpulas políticas de la ex Concertación, ex Nueva Mayoría. Sería un error”.

Te puede interesar: Paula Narváez tomó una importante decisión con su candidatura a La Moneda

El diputado añadió que “se logró una gran votación de la izquierda, hay una gran base, muy contundente, ahora viene el trabajo de integrar equipos y enfocar la campaña en llamar a las personas que quieren los reales cambios de nuestro país, de transformaciones profundas, estructurales, que es lo que está demandando desde octubre 2019, ésta es la clara orientación y dirección con la que vamos a trabajar”.

“Debemos escuchar, sumar a los jóvenes que aún no han votado, y a quienes alguna vez votaron por la ex Concertación, pero que se sienten defraudados, a todo ese mundo que no se ha sentido interpretado por la vieja Nueva Mayoría y vieja Concertación, y por supuesto integrar las demandas de la Lista del Pueblo para configurar así una sola gran fuerza de izquierda que llegue a La Moneda a realizar los cambios que el pueblo nos demanda”, sentenció.