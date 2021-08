Tía Pikachu tomó una importante decisión respecto a su participación en la Lista del Pueblo

Giovanna Grandón aclaró que no se trata de un alejamiento definitivo como parte del movimiento, pero que por ahora se centrará en sus labores en la Convención.

Tía Pikachu.

La constituyente Giovanna Grandón, más conocida como la Tía Pikachu, anunció que suspenderá su participación en la Lista del Pueblo y así centrarse en su labor en la Convención Constitucional.

En entrevista con el diario La Segunda, Grandón sostuvo que “por el momento, voy a hacer un parelé con la Lista del Pueblo, porque estoy abocada a la Convención”, dejando en claro que no dejará su militancia en el movimiento. “No es salirse, pero es concentrarse totalmente en la (Convención) Constituyente“, agregó.

La política también detalló que “tenemos que empezar a hacer trabajo territorial, vínculo con las personas. Con la Lista del Pueblo, por el momento, no es que me salga, pero no voy a participar de las asambleas ni de las votaciones (…) desde hoy, me desligo un rato para hacer mi pega”.

Junto con ello, fue consultada sobre la polémica nominación y posterior bajada de Cristián Cuevas como candidato presidencial de la Lista del Pueblo, lo que generó una serie de comunicados de ratificación y desmentidos.

Giovana Grandón explicó que “se supone que se había votado” la elección de Cuevas como abanderado del conglomerado. “Yo entré especialmente a votar y después que hayan hecho lo otro, no entiendo”, agregó.

“Creo que el tema de los patrocinios está bien, pero esa regla debería haber sido al principio. No que la hayan tomado después de que haya salido elegido Cristián. El desorden les jugó una mala pasada”, cerró.