Tía Pikachu realizó grave denuncia contra las familias de los presos por el estallido social

El pasado 8 de octubre fue un día que la convencional Giovanna Grandón, más conocida como la ‘Tía Pikachu’, jamás olvidará, ya que fue agredida en Plaza Baquedano.

Grandón recibió escupitajos, cerveza, golpes e insultos. Todo por simplemente querer sumarse a una manifestación, días antes de la conmemoración del Estallido Social.

Según reveló BioBioChile, la convencional aseguró que muchos manifestantes le exigieron darle dinero a “familiares de los presos de la revuelta”, ya que gracias a ellos estaría en su cargo.

“Había muchas familias de los presos ahí, pero ninguno de ellos me dijo algo. Pero manifestantes me seguían diciendo ‘gracias a nosotros están ustedes ahí’. Y que nosotros de nuestro sueldo tenemos que darle plata a ellos. Si el tema preciso es ese. Que nosotros tenemos que darle plata a ellos”, relató Giovanna.

En este sentido, la convencional aseguró que los cercanos a los presos del Estallido Social, nunca le han pedido dinero, y que estos eran solo reclamos al voleo.

Junto con esto, aseguró que pudo identificar a uno de sus atacantes, que al parecer sería el mismo que la agredió en julio pasado en el inicio del trabajo de la Convención Constitucional.

“Dos se acercaron a agredirme, uno chascón y otro más. Y me parece, viendo los videos, que fueron los mismos que me pegaron el 4 de julio. Yo soy muy fisonomista, entonces reconocí a por lo menos uno, que andaba encapuchado. Luego, una señora se acerca de las últimas, y mi marido le toma la mano. Le dice ‘oiga señora, ¿por qué le tira cerveza?’ Y respondió ‘ah, no sé, algo habrá hecho’. ¿Te fijai? ¡En qué nos estamos convirtiendo!”, recordó.

Al final, Giovanna aseguró que esto no será impedimento para que siga asistiendo a Plaza Baquedano: “No tengo miedo, porque yo he hecho mi pega bien y la voy a seguir haciendo bien. Vine a pelear por los derechos de todos los chilenos”.