Tere Marinovic denunció que recibió graves amenazas por su correo y Whatsapp

La constituyente del Partido Republicano, Teresa Marinovic, acudió hasta la PDI para denunciar diversas amenazas que recibió. Según ella, estas llegaron a través de su correo electrónico y WhatsApp.

"Yo tengo y he tenido bastante paciencia con esto, porque considero que hay cierto margen de la libertad de expresión para ofender, pero a mi parecer aquí se superó el límite de lo aceptable. Ya no estamos hablando solamente de funas. Estamos hablando también de amenazas, de quemar mi casa, amenazas con perseguirme en el auto, amenazas de agresiones sexuales, amenazas contra la vida de mis hijos y todo esto ya no solo a través de redes sociales", señaló.

La republicana dejó en claro que en los últimos días las llamadas a su teléfono a altas hora de la noche han sido cada vez más. Estas han llegado por parte de desconocidos, los que han lanzado duros epítetos en su contra. Asimismo, muchos atentaron contra su vida y es por eso que decidió hacer la denuncia formal.

"Esto ha sido con llamadas telefónicas, en donde aparece una persona insultando y amenazan, varias, distintas. Esto siempre se repite a las 11 de la noche, a las 12 horas y a la una de la mañana. Entonces, me parece que esto ya es suficiente y no puede ser gratis para las personas que lo hacen, por lo tanto decidí denunciar", cerró la constituyente.