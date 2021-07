Tere Marinovic aseguró que será "funada" en la previa de la Convención Constitucional

La constituyente se refirió a las críticas que recibe tras asegurar que la gratuidad es "aberrante", a pesar de que su hija utilizó el beneficio del Mineduc.

Tere Marinovic

La constituyente del Partido Republicano, Tere Marinovic, nuevamente generó polémica en redes sociales tras asegurar en un video que “la izquierda radical” la iba a funar en una previa a la Convención Constituyente que se llevará a cabo este domingo 4 de julio.

La licenciada en filosfía hizo un llamado a cantar el himno en su apoyo y se refirió a diversas polémicas en su cuenta de YouTube. “Quiero decir que la izquierda radical planea una funa en mi contra. Y espero que queden al descubierto en la convención. Eso confirmará que me tienen medio porque no toleran la verdad”, señaló.

La licenciada en filosofía se refirió a las críticas que ha recibido en la web luego de no incluir la información de su auto en su declaración de patrimonio y explicó por qué una de sus hijas estudió con gratuidad en la Universidad Católica.

“La explicación es obvia. Está a nombre de mi marido. Mi hija mayor estudio con gratuidad en Universidad Católica, beneficio que yo estimo aberrante y que yo siempre he criticado porque no favorece a los más pobres (…) Mi hija no pidió este beneficio. Llenó un formulario, como lo han hecho sus hermanos, para ver si tenía derecho a alguna ayuda”, agregó.

“En medio de un proceso de divorcio y con nueve hijos no es raro cumpliera con los requisitos. Es evidente que la situación familiar cambió con los años. El resto de mis hijos no tuvo acceso a este beneficio”, cerró, generando polémica en la web.