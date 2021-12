Sting y Peter Gabriel hicieron un emotivo llamado a votar por Boric en el balotaje

Los músicos hicieron una declaración conjunta mostrando su preocupación por el posible triunfo de un "partidario y apologista" de la dictadura.

Los legendarios músicos británicos Peter Gabriel y Sting entregaron una declaración conjunta en donde llamaron a los chilenos a votar en la segunda vuelta que enfrentará al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con el postulante del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En el escrito, tanto el ex integrante de Genesis como el ex bajista de The Police recordaron su paso por el país en la gira de Amnistía Internacional. Si bien no mencionaron a ningún abanderado en específico, los artistas expresaron su preocupación con la figura del republicano.

“Lo que más nos preocupa es que los logros tangibles logrados desde la restauración de la democracia hace más de 30 años podrían perderse si se elige a un partidario y apologista absoluto de los abusos del ex dictador brutal”, manifestaron.

Ambos íconos de la música internacional llamaron “a todos los chilenos mayores y especialmente a los jóvenes a salir a votar. Y vote por la esperanza y un futuro en el que los derechos humanos ocupen un lugar destacado en una nueva Constitución”.

“Entendemos los temores que llevaron a la elección de muchos líderes populistas. Pero le preguntaríamos si esos líderes realmente le han dado a sus países lo que usted sueña para Chile. No sabemos lo que tenemos hasta que se acaba”, manifestaron.

La declaración de los artistas llega horas antes del balotaje y en medio de los innumerables apoyos que ha recibido Boric de parte del mundo artístico nacional e internacional.