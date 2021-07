"Soy un hue.. normal": Rodrigo Sepúlveda se refirió a la cercanía que tiene con la gente

El periodista reflexionó por este buen momento que está pasando en televisión y por esta conexión con los televidentes.

El animador del noticiero Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se ha convertido en una de las grandes figuras de la prensa nacional durante el último tiempo, donde suele destacar gracias a sus intervenciones e interpelaciones a los políticos cada fin de semana.

En conversación con el portal ‘Todo se sabe’, el periodista reflexionó por este buen momento que está pasando en televisión y por esta conexión con los televidentes.

“Yo soy un hueón normal. Yo respeto a la gente. Converso con la gente. Me paro en la calle y mando saludos a las alianzas, a su familia, yo no tengo rollos con el concepto de la fama. Yo tengo un rol al salir en televisión y eso expande tu imagen, pero mi vida ya no cambió”, partió diciendo el conductor.

En esta misma línea, señaló que estudió en una escuela pública “por eso entiendo a la gente cuando reclama que no tiene plata para ir al colegio”.

Junto con esto, el periodista señaló que no tiene ningún problema a la hora de dar su opinión durante los noticieros de Mega.

“Yo me siento en el noticiero sin miedo, sin temores. Si yo me sentara con temores o apretado pensando que alguien me va a retar o decir algo mejor no hago la pega, es una gran bendición que me da Mega a mí”, concluyó.