Sorprenden a concejal RN peleando con carabineros bajo la influencia del alcohol

El concejal de San Pedro de La Paz se asomó por la ventanilla de una camioneta y aseguró que iría a constatar lesiones tras enfrentarse a la policía.

Concejal RN.

El concejal de la comuna de San Pedro de la Paz, Rodrigo Sutter, fue captado en un video donde se le aprecia enfrentándose a la autoridad luego de un accidente. En el registro aparece diciendo que lo agredieron y que ira a constatar lesiones. Lo hace asomado por la ventanilla del conductor de una gran camioneta gris que tiene un impacto en la parte delantera izquierda. Esto habría ocurrido a continuación de un accidente de tránsito.

Según los videos de la situación, se pueden captar los siguientes diálogos: “No te hice nada. Estaba hablando contigo. No te toqué. ¡Nada! Voh me pegaste. Me golpeaste y voy a ir a constatar lesiones. Graves, por una a, a, a, agresión. De un funcionario municipal de Concepción contra un concejal”. Luego de eso se mete hacia dentro de la camioneta.

En la siguiente escena, aparece sin mascarilla y en un forcejeo con dos carabineros, que sí tiene puestos sus barbijos respectivos. “Me está pegando. Me está golpeando”. Se escucha una voz que le dice “No te están golpeando, Rodrigo. Te están reduciendo”. Luego la autoridad, con un brazo en el cuello de un carabinero dice: “No he hecho nada. Estoy caminando por la calle”.

“Los carabineros son unos abusadores”, dice enseguida. Un policía le señala “Ya, córtela”. Se escuchan unos gruñidos. “No he hecho nada”, dice tres veces antes de que le puedan poner las esposas.