Sichel reveló sus diferencias con JAK tras propuesta de alianza en segunda vuelta

El candidato dijo no compartir algunas ideas del republicano, como el cierre del Ministerio de la Mujer, la salida de Chile de una comisión de la ONU y su análisis de la dictadura de Pinochet.

Sebastián Sichel.

El abanderado presidencial de RN, UDI y Evópoli, Sebastián Sichel (IND), abordó la polémica que surgió en el oficialismo con el descuelgue de algunos partidarios y profundizó sus diferencias con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ante la solicitud de una alianza electoral de cara a segunda vuelta.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, el ex ministro de Desarrollo Social se mostró contrario a pactar con Kast un eventual apoyo en segunda vuelta, como exigieron los parlamentarios de la UDI que respaldaron a Kast.

Según dijo, porque “somos proyectos distintos y es correcto que nos diferenciemos. Desde el programa hasta las ideas: somos diferentes con José Antonio Kast y no hay que temer hacer los puntos. Son conversaciones que deben darse, es sano y es necesario”.

“Muchos están diciendo que Kast y yo somos lo mismo, incluso pidiendo compromisos en segunda vuelta y yo no soy lo mismo. Por lo tanto, si la razón de ser de esta discusión es que tenemos el mismo proyecto, tenemos un problema”, agregó.

En cuanto a sus principales diferencias con Kast, el ex DC explicó que no comparte su mirada en torno al “cambio climático, o que hay que salirse de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no comparto el análisis que ha hecho del Gobierno de Pinochet que él sentía era mejor que el de Piñera 1”.

Además, tampoco simpatiza con sus proyectos actuales donde, por ejemplo, “quiere cerrar el Ministerio de la Mujer y yo no, no comparto miradas futuras donde él habla de solucionar el problema migratorio con una zanja y yo no creo que sea la solución”.

“Dicen, básicamente, que somos los mismos y que no tenemos que tocarnos en nuestras diferencias programáticas. Ese ha sido el argumento de fondo (…) yo no creo en un proyecto que se para en la antigua derecha”, cerró.