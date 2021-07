Sichel lanzó una dura advertencia a diputados de Chile Vamos que apoyen el Cuarto Retiro

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, no ocultó su rechazo en contra de un posible cuarto retiro de los fondos previsionales.

Sebastián Sichel.

Por otra parte, el aspirante a La Moneda advirtió que estaría pendiente de la votación que realicen los parlamentarios de su sector con respecto a esta iniciativa.

En conversación con Radio Infinita, señaló que “este cuarto retiro no tiene ninguna razón de ser, porque destruye aún más las pensiones futuras y vuelve a poner en la discusión más bien populismo puro en épocas electorales”.

En ese sentido, la carta independiente agregó que “voy a tratar contribuir a ordenar, no sólo a Chile Vamos. Yo creo que seguir destruyendo la pequeña red de protección que tenemos va a ser un desastre en el mediano plazo, que va a pasar de largo el próximo gobierno y los siguientes. Por tanto, espero que tengamos cierta responsabilidad en lo que estamos haciendo en política, ojalá en Chile Vamos, pero en todos los sectores políticos”.

Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca (PS), confirmó que a partir del 11 de agosto, después de la semana distrital, se comenzará a revisar la discusión del proyecto de un cuarto retiro del 10% de fondos previsionales.

En relación a esta iniciativa, el candidato aseguró que “éstas son las pruebas o los test de qué tipo de parlamento o tipo de parlamentarios vamos a tener en Chile Vamos hacia adelante”, proyectando el futuro de la coalición.

“Espero ayudar, contribuir a los partidos a que ordenemos. No ordenemos esto como si fuera disciplina, creo que hagamos lo que creo que es correcto para el futuro del país que es no aprobar el nuevo retiro para no seguir destruyendo la red de protección social en Chile”, añadió al respecto.

Finalmente, el candidato que se impulso en las primarias de la coalición aseveró que “voy a estar mirando quiénes apoyan o no esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”.