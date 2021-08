Seremi del Trabajo tomó una drástica decisión con el futuro del Parque Safari

Las autoridades exigieron que el lugar debe adoptar todas las medidas de seguridad para la protección de los trabajadores y las personas que visitan el recinto.

La Seremi del Trabajo de la región de O’Higgins, Pamela Medina Schulz, anunció la suspensión indefinida del Parque Safari tras realizar una segunda visita de inspección al lugar.

La decisión ocurre debido a que, el pasado viernes, una trabajadora murió al ser atacada por un tigre del recinto mientras realizaba labores de aseo y mantención en la jaula del animal.

Las autoridades determinaron la suspensión de todo el Parque Safari “hasta que se adopten las medidas de seguridad que tengan un estándar mínimo de protección, tanto para los trabajadores y las personas que visitan el reciento”, señaló Medina.

Del mismo modo, la seremi reiteró que cuando el recinto cumpla con todas las medidas de seguridad, la Inspección del Trabajo realizará una nueva visita para verificar las normas.

Por otro lado, los familiares de Catalina Torres, la joven de 21 años que falleció tras el ataque del tigre, insisten en que la muerte no fue un accidente, sino una negligencia.

En conversación con CHV Noticias, Javier Caro, pareja de Catalina y trabajador del recinto, contó que “pedimos ayuda por la radio y no se escuchó a nadie que respondiera. Nosotros tratamos de arreglarlas por nosotros, siendo que no teníamos ningún implemento para defendernos. En la zona de seguridad no había nada”.

Según la administración del parque, los tres funcionarios tenían la instrucción de hacer aseo en el área de los leones, el sector de los tigres estaba prohibido porque uno de los animales había quedado fuera de su jaula. “Esto no fue un accidente, fue una negligencia. En ningún momento nos advirtieron que había un tigre suelto”, cerró Caro.