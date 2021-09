Seremi de Atacama se defendió tras celebrar el 11 de septiembre en sus redes sociales

Silvia Álvarez publicó un mensaje en su cuenta de Facebook que fue duramente criticado por la candidata presidencial Yasna Provoste, quien exigió su renuncia al cargo.

La seremi de Educación de la Región de Atacama, Silvia Álvarez, se defendió luego que la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), exigiera su renuncia por publicar un mensaje de “celebración” por el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

A través de su cuenta personal de Facebook, la autoridad regional del Ministerio de Educación (Mineduc) mostró una fotografía alusiva a la dictadura, con un escrito que señalaba “feliz 11 de septiembre a todos los chilenos bien nacidos”.

La publicación generó la molestia de Provoste, quien calificó el mensaje de la funcionaria como “inaceptable”, agregando que “el deber de la memoria nos exige solicitar al ministro Raúl Figueroa que le pida la renuncia”.

Álvarez reaccionó ante las críticas y aseguró que se siente tranquila a pesar de los cuestionamientos, sosteniendo que los comentarios los realizó en una plataforma personal y no a través de un medio público.

“Siento que vivo todavía en un país libre y democrático, y no tengo miedo (al amedrentamiento), cosa que mucha gente lo tiene (…) siempre digo que primero eran nuestros valores y eso lo defendíamos. Así que esto no me atemoriza, además que soy creyente, tengo fe”, expresó a radio Nostálgica.

La autoridad agregó que “puedo haber cometido un error, como soy autoridad me debí haber cuidado más”, pero reiteró que los comentarios los realizó en sus redes sociales personales.

Te puede interesar: Gobierno entregó las primeras señales sobre la idea de renovar el Estado de Excepción

Por las solicitudes de renuncia, la autoridad afirmó que “están sesgadas políticamente, aquí hay un aprovechamiento absoluto y haciendo alusión a los derechos humanos”, mostrándose especialmente dolida con Provoste, ya que fue su profesora en la escuela de Vallenar.

Te puede interesar: Jaime Bellolio felicitó a Gabriel Boric por poner indicaciones a un posible Cuarto Retiro

Finalmente, afirmó que hasta la tarde del domingo no recibió ningún llamado desde el Mineduc ni desde la Delegación Presidencial de Atacama pidiendo explicaciones sobre su publicación.