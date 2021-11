Senadora Ximena Rincón volvió a expresar su rechazo al cuarto retiro

La presidenta de la Cámara Alta dejó en claro que el proyecto de cuarto retiro y el de indulto a los presos del estallido social no están en condiciones de ser aprobados.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), se refirió a la discusión del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones y la falta de una fecha definida para votarlo en Sala.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria explicó que “no todos quieren que se vea (el proyecto), por lo tanto tenemos que construir el acuerdo para poder verlo”, aunque reconoció que se debe dar un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

Junto con ello, Rincón señaló que enfrentan un problema en su discusión, ya que “por un lado puede tener la mayoría para aprobarse en general, no tiene la mayoría para ser aprobado en particular en todas sus partes, por lo tanto hay que construir ahí un acuerdo que no es solo desde el comité, sino que de legisladores para efectos de poder contar con los votos que permitan aprobarlo”.

La presidenta de la Cámara Alta recalcó que “en la oposición hay un ánimo de aprobarlo en general, pero con modificaciones. Tal como está no es un buen proyecto. (…) que la gente tenga que usar sus ahorros para enfrentar lo que ha sido la pandemia no puede ser una buena política pública”.

Rincón planteó que “hay una gran presión, por cierto, por parte de la ciudadanía para contar con este proyecto y cubrir sus necesidades”, pero dejó en claro que “tal como está no estamos en condiciones de aprobarlo en el detalle”.

Finalmente, al ser consultada sobre el proyecto de indulto a los presos del estallido social, la senadora DC puntualizó que “tal como está presentado no tiene, y lo digo responsablemente, el apoyo para ser aprobado. El mío tampoco, porque yo no puedo dejar sin sanción a una persona de la que tengo conocimiento que cometió un delito”.