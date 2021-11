Senadora Goic reveló que recibió amenazas tras votar en contra del cuarto retiro

"No puede ser que normalicemos que alguien esté expuesto a la funa, a la furia de las redes sociales", denunció la parlamentaria de la DC.

Senadora Carolina Goic.

La senadora Carolina Goic (DC) fue la única legisladora de oposición que votó en contra del proyecto del cuarto retiro en la Cámara Alta, negando la posibilidad de que fuese aprobado y continuara su trámite dentro del Congreso. Una situación que le valió varias críticas por parte de sus colegas, así como de usuarios en redes sociales.

Respecto de esto último, la honorable indicó que presentó una denuncia por amenazas ante la PDI. Según declaró a La Segunda, “hice una nueva denuncia a la que he ido agregando antecedentes”, ya que son amedrentamientos que apuntan también a su familia y sus bienes.

“Uno puede aceptar la crítica, puede aceptar incluso los insultos; uno sabe que está expuesta. Pero lo que no podemos aceptar ni normalizar, son las amenazas. Frente a cada amenaza, he hecho la denuncia como corresponde y espero que se busque a quienes están detrás. Eso lo espero no solo en mi caso, sino que en cualquier persona”, reflexionó la legisladora.

Por otro lado, exhortó a que “tenemos que marcar con claridad el límite. No puede ser que normalicemos que alguien esté expuesto a la funa, a la furia de las redes sociales. Me resisto a que se legitime la funa, tenemos que recuperar la capacidad de dialogar con argumentos, reconociendo nuestras diferencias y, a partir de eso, generar acuerdos. En el mundo político tenemos que dar el ejemplo”.

La ex candidata presidencial, quien no va a la reelección en las próximas elecciones generales, sostuvo que esta compleja situación tiene de fondo “una reflexión sobre el país que queremos construir. Mucha gente dio la vida para recuperar la democracia y eso es el derecho a pensar distinto, y hay una mayoría que se respeta. No puede ser que el que piensa distinto tenga que ser anulado, que es lo que está sucediendo“.

Sumado a lo anterior, cuestionó a quienes han asegurado que su decisión de votar en contra de la reforma constitucional responda a un resguardo de las AFP. “Lo que yo he hecho es una propuesta responsable que termina con el sistema de AFP, pero terminar con el modelo de AFP no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores. Hagámonos responsables de lo que decimos”, explicó.

Finalmente, aseveró que la influencia de las redes sociales en las discusiones del Parlamento es “evidente”, haciendo un llamado a enfrentar la “tiranía” de las plataformas, ya que según indicó, esto por lo generar produce discusiones artificiales que “no necesariamente representa a la mayoría de las personas”.