Senadora Carolina Goic anunció su rechazo al Cuarto Retiro de las AFP

“Me da vergüenza el nivel del debate en el contexto de los retiros y de la discusión previsional", declaró la legisladora de la DC.

La senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, siguió apagando el fuego con bencina tras la aprobación de la idea de legislar, por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cuarto retiro de pensiones.

En esta ocasión, la legisladora rechazó la iniciativa y realizó fuertes críticas a la discusión que se está dando en la Cámara Baja.

En entrevista con ADN Radio, la senadora de la falange señaló que “espero que se recupere la seriedad. Yo he visto en estos días declaraciones, y lo digo como alguien que ha estado 16 años en el Parlamento, que me dan pena”.

“Me da vergüenza el nivel del debate en el contexto de los retiros y de la discusión previsional. Lo que espero es que seamos capaces de sentarnos con la seriedad y prudencia necesaria para generar acuerdos de mediano plazo”, agregó.

Consultada sobre el motivo de que estuviera a favor de los anteriores proyectos, la senadora manifestó que “las condiciones del primer retiro fueron muy distintas a las del debate que se está dando hoy día. Después de eso tuvimos la agenda de mínimos comunes, la extensión del IFE, que busca garantizar para las personas más vulnerables recursos necesarios en este periodo”, agregó.

Posteriormente, aseguró que “espero que el cuarto retiro no pase de la Cámara de Diputados. Hay señales evidentes, no solamente del mundo técnico, de que no es una política conveniente hoy”.

Finalmente, afirmó que la discusión del proyecto “no es por las ayudas ni para las personas más vulnerables, porque a ellos no les va a llegar, para eso se construyó el IFE, sino que lo que quieren es terminar con el sistema de las AFP”.

“Quiero decirlo con mucha claridad, yo también quiero terminar con ese sistema de AFP como lo conocemos, pero eso se tiene que hacer en el contexto de una discusión seria y responsable, no como lo están haciendo hoy”, concluyó.