Sebastián Sichel reveló por qué ocultó su retiro su 10% de las AFP

El candidato presidencial de “Chile Podemos Más”, Sebastián Sichel, visitó este miércoles el matinal Bienvenidos de Canal 13, instancia que aprovechó para referirse al primer retiro del 10% que realizó.

Sebastián Sichel.

“Cometí un error al no haber dicho altiro”, admitió, explicando por qué lo ocultó. “No quería incidir en la votación (del cuarto retiro) para que no se transformara otra vez en un debate político”, añadió.

Además, aseguró que esa revelación no la hizo por la presión mediática que se generó en ese entonces. “Lo hice en un video en Talca, estaba no sé dónde”, dijo.

“Yo aún cuando quisiera rechazarlo, quise guardar mis ahorros previsionales en APV, lo dejé en el sistema previsional, porque creo que aquí solapadamente hay una amenaza para que pase lo que ocurrió en Argentina en el 2011, que se terminen expropiando los fondos de los chilenos retiro a retiro”, agregó.

Asimismo, se refirió al proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, el cual se discute este miércoles en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Sebastián Sichel reconoció su error.

“Me encantaría que esta discusión sea otra. Lo voy a decir bien transparente, si se va a hacer el cuarto retiro, avancemos al 100% como lo he dicho“, planteó el candidato. Finalmente, aseguró que no está en contra de los retiros, “lo que digo es que pueden tener finalidades específicas”.