Sebastián Sichel propone crear “una DEA” en la macrozona sur

El candidato de Chile Podemos Más compartió su idea de "crear un policía especializada en narcotráfico y terrorismo".

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, conversó con el medio CNN Chile, donde se refirió a varios puntos en medio de su campaña en cuarentena, dado el contagio con COVID-19 del aspirante presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En conversación con Rafael Cavada, el ex ministro partió aludiendo a su punto de vista respecto de los dichos emitidos hacia su contendor del Partido de la Gente en la carrera a La Moneda, Franco Parisi, y reafirmó su postura en cuanto a la imposibilidad que deberían tener los deudores de pensión alimenticia para optar a cargos públicos.

“Una de las grandes tragedias cuando fui ministro de Desarrollo Social es la cantidad de mujeres que crían solas a sus hijos y nunca se les paga la pensión de alimentos. (…) Quiero avanzar un poco más allá del registro nacional de deudores y es prohibir que nadie que esté en el Estado, o se inscriba como candidato, pueda tener deudas pendientes“.

Por otra parte, las encuestas han tomado un rol protagonista durante los últimos días y semanas, mostrando a un Sebastián Sichel en una caída que lo posiciona entre el tercer y quinto lugar. En esa línea, apuntó a que “hay una mayoría de chilenos silenciosos que en las encuesta no se manifiesta porque no está polarizada. (…) La gente más fanática tiende a manifestar su opinión, la gran mayoría de los chilenos vamos ‘calladitos’ a votar“.

“Yo he sido partidario de los Estados de Excepción“, respondió consultado sobre la idea de que el decretar aquella medida no tenga que pasar por el Poder Legislativo sino que fuera una prorrogativa exclusiva del presidente, pero dijo no estar de acuerdo con la propuesta, que está incluida en el programa del candidato José Antonio Kast.

Sichel también tuvo un momento para referirse a la libertad de acción que otorgó a los partidos del ex Chile Vamos para otorgar su voto a quién decidan en los comicios y confesó: “Me liberé super fuerte porque siento que estaba peleando con el 10% de la colectividad“.

Esta semana, en medio de circunstancias que aún no se conocen con total claridad, murió un comunero mapuche en Cañete mientras regía el Estado de Excepción. Sobre eso, el candidato oficialista espera que la demora en el esclarecimiento de los hechos responda a una prudencia que evite que se repita una situación como la de Camilo Catrillanca.

En el mismo contexto, se conoció de un video del grupo “Weichán Auka Mapu”, en el que realizaban advertencias a las fuerzas policiales portando armas de grueso calibre. “Tengo amigos allá que me dicen que hay fuerzas paramilitares y que el Estado está haciendo poco para combatirlo”, dijo.

“No podemos confundir al pueblo mapuche con estos grupos. Es un error grave“, añadió mientras enfatizó que espera que “el Estado de Emergencia sirva para mejorar la operación en el territorio”.

Al cierre, el ex presidente de BancoEstado habló de una de sus propuestas presidenciales respecto de la materia, que tiene que ver con “crear un policía especializada en narcotráfico y terrorismo, bien parecía a la DEA norteamericana, pero con más facultades de proseguir el terrorismo (…) Creo firmemente en crear una DEA chilena con especialidad en terrorismo y tribunales especiales fuera del territorio que juzguen de manera separada para hacerlo más rápido”.

“Hoy, el Estado de Excepción es lo que tenemos, pero pasado mañana yo espero, cuando sea presidente, tener una DEA chilena“, finalizó.