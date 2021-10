Sebastián Sichel entregó sus razones para afirmar que Kast no podrá gobernar Chile

"Ha subido en las encuestas con un discurso de la antigua derecha, como una cosa muy del orden y la seguridad", señaló la carta oficialista.

El candidato presidencial del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, recalcó sus principales diferencias con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, a menos de un mes de las elecciones del 21 de noviembre.

“Kast ha subido (en las encuestas) con un discurso de la antigua derecha, como una cosa muy del orden, la seguridad. Yo he hecho un ejercicio por tener una nueva centroderecha, que hable más de libertades, que sea más tolerante, que tenga apertura con el mundo de la diversidad sexual, que entienda el problema de la mujer. Kast quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, yo no. O sea, que tenga una mirada que no esté más cerca a lo que fue Pinochet, sino más cerca de lo que es el futuro del país“, señaló el abanderado.

En entrevista con CHV Noticias AM, sostuvo que está trabajando en “tratar de romper la polarización” y manifestó estar “bien asustado con lo que está pasando en Chile. Veo que vamos a un choque de trenes entre Kast y Boric que puede ser mortal para el sistema político”.

El aspirante a La Moneda aclaró que apoyaría a Kast en una eventual segunda vuelta sólo si replantea la conversación sobre “temas críticos” como el medio ambiente, diversidad sexual y equidad de género. “En una sociedad en que no tenemos tolerancia con las orientaciones sexuales distintas o una sociedad en que ponemos en duda cosas trascendentales como la emergencia climática”, señaló.

“El país dividido entre Pinochet y Allende a mí me interesa poco, pero tengo la sensación de que eso es lo que estamos viendo. Es como volver a los ’70, es una discusión que está absolutamente pasada de moda, pero la polarización a veces funciona”, aseveró, quien además aseguró que “lo que más me da terror de lo que pueda pasar en marzo, es que el país se transforme en algo más ingobernable de lo que tenemos hoy día”.

En ese sentido, manifestó que ve “bien difícil” que José Antonio Kast pueda gobernar a Chile: “Él decidió no ir a una primaria, tener un partido propio, armar un proyecto personal. Yo en general, decidí el camino distinto, que sé que tiene costo. Mucha gente dice ‘pucha por qué no fue de independiente hasta el final’, porque sigo siendo independiente, quiero pelear contra los cuoteos de los partidos, contra el caudillaje, pero no se puede gobernar sólo con proyectos personales“.