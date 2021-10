Sebastián Sichel defendió a Katherine Martorell por sumario de Contraloría

El candidato presidencial de RN y la UDI respaldó a su vocera, reconociendo su probidad y el trabajo que realizó como subsecretaria.

Sebastián Sichel y Katherine Martorell.

El candidato presidencial de RN y la UDI, Sebastián Sichel (IND), defendió a Katherine Martorell luego de que Contraloría anunciará el pasado viernes el inicio de un sumario por supuestas irregularidades en la compra millonaria de cámaras corporales para Carabineros en 2020 cuando oficiaba como subsecretaria de Prevención del Delito.

En el informe, que fue remitido al Ministerio Público, el organismo detalló que la empresa Motorola Solutions Chile, quienes se adjudicaron dicha licitación por un monto de cerca de $400 millones, no cumplía con las bases. Esto, porque al momento de entregar los aparatos, no cumplían con todos los requisitos exigidos en las bases de estudio, en particular, respecto del citado mecanismo de post recording de 120 segundos.

Durante una actividad de su campaña, el candidato se refirió a esta situación y blindó a Katherine Martorell, quien oficia como una de sus voceras.

“La Contraloría hace su trabajo y tiene que hacer e informar, pero no hay una sanción y por lo tanto estamos trabajando y estamos muy tranquilos porque sé la probidad de Kathy, sé como trabaja, sé como se sacó la mugre por proteger la seguridad de los chilenos”, afirmó el postulante a La Moneda.

“Acá hay intereses de empresas que siempre empiezan a competir a través de recursos judiciales para entrabar los procesos judiciales. Estamos tranquilos y estamos orgullosos de que Kathy Martorell participe en este comando”, continuó.

Por su parte, la ex subsecretaria agradeció “las palabras del candidato Sebastián Sichel, seguiré trabajando, seguiré luchando, para que Chile sea un país mejor”.