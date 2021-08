Sebastián Sichel culpa al Congreso de haber “estafado a los chilenos con los retiros”

Según el candidato presidencial del oficialismo, durante la tramitación de los retiros se entregó una falsa promesa de reformar las pensiones.

La carta presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel (IND), abordó la tramitación del cuarto retiro del 10% en la Cámara de Diputados y acusó que los integrantes del Congreso han “estafado” a la ciudadanía al promover y aprobar la iniciativa en varias ocasiones.

Según el candidato, no existe ningún miembro de la política chilena que no conozca los efectos negativos de los retiros previsionales sobre las pensiones.

Sin embargo, suele primar un “populismo escondido”, donde algunos terminan “aprovechándose de esa necesidad de personas que necesitan”.

“Me parece una irresponsabilidad de la clase política en el Congreso cómo han estafado a los chilenos sucesivamente con los retiros, con la falsa promesa de que van a mejorar las pensiones”, agregó el ex ministro de Desarrollo Social en entrevista con la radio Duna.

El ex presidente del BancoEstado además realizó un llamado a los “parlamentarios tan ansiosos, particularmente de la oposición”, para que avancen en “la reforma de pensiones de una vez”.

Además, el candidato respondió a las críticas de los otros postulantes al Gobierno, quienes dicen que actuará como “continuidad” de la gestión de Sebastián Piñera, y afirmó que “estamos en un nuevo ciclo político”.

Por ello, explicó que de convertirse en presidente, “mi tarea más importante en la política es cambiar la generación”.

“Quiero que se vaya la generación que hace un tipo de política que mira más la elección y el bienestar de los partidos, que el bienestar del país”, indicó.

Además, criticó los otros programas de Gobierno y dijo que “se requiere uno que represente los problemas y no promesas de campaña”.

“Vi la campaña de Joaquín Lavín que me tocó confrontarlo, y toda la campaña era ‘vote por mí para no votar contra Jadue’ y no resultó, porque la gente quiere votar por su propio futuro, por su expectativa de vida, por los próximos cuatro año”, finalizó.