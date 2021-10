Sebastián Sichel aseguró que el 18 de octubre es “el día en que fracasó la democracia”

El candidato oficialista llamó a los otros candidatos a condenar la violencia y a retirar del Congreso el proyecto de indulto a detenidos en el estallido.

El candidato de RN y la UDI, Sebastián Sichel (IND), se refirió al segundo aniversario del estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019, y calificó dicha jornada como “el día en que fracasó la democracia y ganó la violencia”.

Durante una actividad de campaña, el ex ministro señaló que este día “es un dolor tremendo porque lo que hicimos fue hacer que la violencia superara la posibilidad de hacer los cambios en democracia”.

“Cuando finalmente las instituciones no pudieron hacer cambios justos, y la violencia le ganó a esos cambios justos tuvimos un problema grande como sociedad, entonces me preocupa que alguien o lo conmemore o lo celebre, porque lo que está diciendo que más que la democracia, resolver los problemas futuros pueden ser hechos violentos los que se tomen la agenda”, añadió.

El candidato también se refirió a “lo que nos llevó” hasta lo ocurrido el 18 de octubre que es “la mala calidad de la política, y la incapacidad de resolver conflictos”.

“Pero si celebramos el día que se quiebra la democracia por la violencia, lo que le estamos diciendo a nuestros hijos es que los valores son al revés, que si no se logran las cosas sáltese el metro, que si no se logran las cosas queme el metro, que si no se logran las cosas saquee una Pyme”, sostuvo.

El abanderado de Chile Podemos Más, aprovechó de enviar un mensaje a los otros candidatos a condenar la violencia, porque “nos estamos acostumbrando a que la violencia es parte de la regla”.

Además, insistió en que hay que retirar el proyecto que busca indultar a detenidos durante el estallido social porque “está perdonando a quienes agreden a Carabineros y saquean Pymes”.