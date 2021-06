Sebastián Sichel acusó a Briones de apoyar su salida del Gobierno de Piñera

Sebastián Sichel increpó a Ignacio Briones.

El candidato independiente acusó que el ex ministro de Hacienda fue uno de los que pidieron su salida del Ministerio de Desarrollo Social.

Un tenso momento se vivió la noche del lunes en el debate de las primarias de Chile Vamos, donde Sebastián Sichel (IND) acusó a Ignacio Briones (Evópoli) de haber pedido su salida del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El momento ocurrió cuando la carta presidencial de Evópoli increpó al independiente por supuestamente haberse negado a un acuerdo que permitiera ampliar las ayudas económicas por la pandemia.

A ello, el ex presidente de BancoEstado respondió: “lamentablemente, no lo pude saber porque me fui y entre otras personas, pidieron mi salida de ese gabinete (…) Tú estuviste de acuerdo con que yo saliera, que fue parte de lo que pediste”.

Por otro, el candidato independiente también se refirió a otros temas, como la implementación del IFE de $65 mil que ofreció el Gobierno al comienzo de la pandemia cuando él era ministro de Desarrollo Social.

“Lo que celebramos, y lo digo con orgullo, es la creación del primer instrumento de transferencia directa al bolsillo de las personas, que no era un bono más como se han creado en varios gobiernos hacia atrás. Y lo hicimos, se demoró 5 semanas la tramitación de ese proyecto", señaló.